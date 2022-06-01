До конца года ЕС сократит импорт российской нефти на 92% - Макрон

1 июня, 06:03
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти.

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Об этом сообщает Ouest-France.

Он также подтвердил, что под новые санкции попадут российский олигархи, а Сбербанк будет отключен от SWIFT.

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Президент отметил, что «не исключает» также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России. Макрон подчеркнул, что Франция будет работать над тем, чтобы разблокировать поставки украинского зерна.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что шестой санкционный пакет Евросоюза против РФ уже согласован и назвал ключевые его направления.

«Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора», — добавил он.

Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против России одобрят 1−2 июня.

https://www.youtube.com/watch?v=Oi0Nk_IjYiY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Евросоюз Франция Нефть Эмбарго Война в Украине Эммануэль Макрон Война России против Украины

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