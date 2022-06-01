До конца года ЕС сократит импорт российской нефти на 92% - Макрон 1 июня, 06:03 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти.

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Об этом сообщает Ouest-France.

Он также подтвердил, что под новые санкции попадут российский олигархи, а Сбербанк будет отключен от SWIFT.

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Президент отметил, что «не исключает» также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России. Макрон подчеркнул, что Франция будет работать над тем, чтобы разблокировать поставки украинского зерна.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что шестой санкционный пакет Евросоюза против РФ уже согласован и назвал ключевые его направления.

«Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора», — добавил он.

Агентство Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, 30 мая сообщало, что шестой пакет санкций может включать запрет на импорт нефти морским путем, а санкции против поставок нефти по трубопроводу в Венгрию, Словакию и Чехию, которые не имеют выхода к морю, будут введены позже.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций против России одобрят 1−2 июня.

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