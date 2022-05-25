Вопрос недель. В Еврокомиссии прокомментировали введение эмбарго на российскую нефть 25 мая, 05:42 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение эмбарго на нефть из РФ является «вопросом недель» для Евросоюза.



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Об этом сообщает CNN.

«Мы упорно работаем над этим сейчас, это вопрос недель, но мы действительно должны найти решение для инвестиционных нужд. И поэтому это важно, мы должны адаптировать его таким образом, чтобы у нас не было ситуации, что Путин может взять нефть. Чтобы он не продал ее нам и потом продал ее по более высокой цене на мировом рынке», — заявила фон дер Ляйен.



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Президент Еврокомиссии также считает, что конфискованные и замороженные российские активы должны быть использованы для восстановления Украины.

«Потребности на реконструкцию и финансовые потребности огромны, и все мы должны платить, также должны присоединиться и международные финансовые учреждения. И я считаю, что было бы справедливо, чтобы Россия также оплатила свою долю. Поэтому сейчас мы рассматриваем юридические возможности, чтобы также добавить замороженные активы к этой реконструкции… Это непросто с юридической точки зрения, но мы над этим работаем», — заявила она.

Еврокомиссия предложила к концу 2022 года отказаться от импорта российской нефти в большинстве стран-членов ЕС, в то время как Венгрии и другим странам может быть предоставлено больше времени.

Но Будапешт, заявил, что хочет получить от блока сотни миллионов евро, чтобы снизить затраты на отказ от российской нефти. ЕС необходимо, чтобы все 27 государств согласились на эмбарго, чтобы оно вступило в силу.

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