«Превращается в Украине в красную кровь». Министр экономики Финляндии ожидает от Евросоюза эмбарго на российскую нефть
Линтиля считает, что замена российской нефти не представляет особой проблемы (Фото:Мики Линтиля via Twitter)
Министр экономики Финляндии Мики Линтиля ожидает, что Европейский союз 6 апреля запретит импорт нефти из России.
По его словам, запрет на импорт нефти из РФ будет «минимальным требованием», хотя и прогнозирует, что это приведет к снижению уровня жизни «на долгие годы», сообщает Yle.
«Сейчас в Украине нефть превращается в красную кровь», — заявил Линтиля.
По его убеждению, замена российской нефти не представляет особой проблемы, поскольку ее можно импортировать из других стран.
«Россию необходимо изолировать в энергетическом плане, потому что это единственный способ настолько сильно повлиять на ее экономику, чтобы это повлияло на действия РФ», — считает Линтиля.
Ранее президент Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости разработать стратегию, которая ударит по российской экономике пропорционально беспрецедентной жестокости войны, которую ведет РФ против Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.