Зеленский о блокировании эмбарго на российскую нефть: «Зарабатывают на крови» 15 апреля, 06:38 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, введение эмбарго на импорт нефти из России является сегодня одним из ключевых вопросов.

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Блокируя эмбарго на российскую нефть некоторые европейские страны зарабатывают на крови. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС.

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Журналист спросил президента Украины, как он относится к тому, что европейские страны ежедневно платят РФ за нефть и газ 1 млрд евро, в то время как общая помощь Украине с начал войны также составила 1 млрд евро.

«Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови, но некоторые государства это делают. Европейские государства», — заявил Зеленский.

Президент назвал введение эмбарго на российскую нефть одним из ключевых вопросов на сегодняшний день. Он добавил, что введение такого эмбарго блокировали Германия и Венгрия.

«И тут нам нужно вместе разговаривать с этими странами — как такое возможно, чтобы в Европейском Союзе было разное отношение к этому — относительно эмбарго на нефть», — заявил Зеленский.

По данным NYT, Евросоюз начал подготовку эмбарго на импорт российской нефти. ЕС движется к принятию поэтапного запрета, призванного дать Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков.

Эмбарго на импорт российской нефти могут одобрить не ранее финального тура выборов во Франции 24 апреля, чтобы гарантировать, что влияние на цены на бензин не поможет популистическому политику Марин Ле Пен.

14 апреля, министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковэни заявил в ходе визита в Киев, что Ирландия выступает за введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против страны-агрессора.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что шестой пакет санкций против России будет включать «пункт о нефти».

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