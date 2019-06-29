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Элтон Джон и Путин обменялись высказываниями про ЛГБТ

Вчера, 12:14
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Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Путин заявил, что в России нет никаких проблем с ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что президент России Владимир Путин лицемерил, когда говорил, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом Элтон Джон написал в своем Instagram.

«Я считаю лукавством, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и «у нас нет с этим никаких проблем», — написал певец.

Он добавил, что российские дистрибьюторы предпочли цензурировать его фильм Рокетмен, удалив из него любые отсылки к отношениям Элтона Джона с его партнером Дэвидом.

В ответ на это президент Путин сказал, что считает, что Элтон Джон заблуждается в своих взглядах.

«Я здесь ничего не передернул. У нас, действительно, очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально — абсолютно спокойное, непредвзятое», — отметил Путин.

Он добавил, что проблема ЛГБТ заключается в том, что «эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрению подавляющему большинству».

Теги:   ЛГБТ Владимир Путин Элтон Джон

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