«Нужно разработать новую стратегию». После вторжения России в Украину мир изменился до неузнаваемости — британский глава комитета по обороне

14 апреля, 13:45
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Местные жители проходят перед поврежденным жилым домом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Местные жители проходят перед поврежденным жилым домом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Председатель комитета по обороне в британском парламенте Тобиас Эллвуд заявил, что «мир изменился до неузнаваемости» после начала войны России против Украины, поэтому нужно разработать новую стратегию.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщает The Guardian.

«Нам нужно разработать новую десятилетнюю стратегию о том, как справиться с агрессией России и Китая. Мир изменился до неузнаваемости», — сказал он.

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По его словам, «у нас было 30 лет мира, теперь они закончились».

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«Необходимо провести более широкие, более масштабные дебаты, конференцию типа Касабланки, как мы видели во время Второй мировой войны, — сказал он.

Касабланская конференция состоялась в 1943 году. В ней приняли участие президент США Франклин Д. Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, лидеры Свободных французских сил Шарль де Голль и Анри Жиро и другие. В течение десяти дней они определили стратегию союзников на оставшуюся часть второй мировой войны.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Великобритания Война России против Украины

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