Чего хотят россияне? Как санкции и поражения России изменили отношение ее граждан к войне в Украине — обзор западных СМИ 21 апреля, 08:19 Цей матеріал також доступний українською Многие россияне поддерживают действия армии РФ, считая, что в международном конфликте они должны поддерживать свою власть, отмечают российские социологи. (Фото:Zorana Jevtic / REUTERS)

Пока обычные граждане России привыкают к войне и верят в экономическую нормализацию, среди государственных и бизнес-элит страны растет обеспокоенность будущим. Западная пресса анализирует настроения в РФ после двух месяцев войны и ряда поражений.

Последние военные неудачи России — провал захвата Киева, вывод войск с севера Украины и потеря крейсера Москва — усиливают поляризацию российского общества, пишет британская газета The Guardian . Государственные СМИ России активнее разжигают антизападные настроения, однако и голоса критиков войны звучат громче.

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Даже известный московский пропагандист Владимир Соловьев не сдержался и выразил упрек российским военным, которые не уберегли от атаки ВСУ крейсер Москва. «Вот скажите мне, как вы могли его потерять?» — истерически заявил он в очередном выпуске своего популярного в России телевизионного ток-шоу. Соловьев по-прежнему поддерживает Путина и войну в Украине, однако его необычная вспышка гнева указывает на рост напряжения из-за вторжения, которое длится уже почти два месяца и сейчас переходит в новую фазу — «битву за Донбасс», пишет издание.

Кремль не демонстрирует никакого раскаяния, однако растущие потери России заставляют высказываться тех, от кого раньше нечего было и ожидать какой-либо критики. «Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! — пишет в Твиттере российский бизнесмен Олег Тиньков. — Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них г*вно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране г*вно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?»

При этом неудачи на первом этапе войны повысили ставки конфликта, превратив то, что Кремль называет «спецоперацией», в экзистенциальный вызов для обеих сторон поляризованного общества. «Мы видим, что судьбы Путина, России и общества в целом сливаются в одно целое, — цитирует The Guardian российского социолога Грега Юдина. — Я чаще слышу, что хотя люди думают, что война могла быть ошибкой, они говорят, что пути назад нет; они говорят: «Мы должны закончить дело».

Между тем Марина Литвинович, российская оппозиционная активистка и политик, признается, что замечает среди соотечественников усталость, апатию и «эмоциональное выгорание», которое ведет к уменьшению потребления новостей. «Я вижу, что люди привыкают к войне, — говорит она. — Из какого-то ночного кошмара или ужаса война стала для многих привычным явлением».

Что касается экономической ситуации, то первый шок от санкций уже прошел, и теперь у россиян сложилось ложное впечатление, будто все вернулось в норму. На самом же деле правительство, чтобы предотвратить экономический коллапс, прибегло к чрезвычайным шагам, в том числе и ввело контроль над капиталом. Бизнес-сообщество всерьез беспокоит выход многочисленных международных компаний с российского рынка. А мэр Москвы спрогнозировал потерю 200 тыс. рабочих мест. Однако даже временная остановка некоторых крупных производств в России не привела к экономическим протестам, которых так боятся в Кремле. В то же время антизападные настроения окрепли: недавний опрос исследовательского центра Левада подтвердил, что в марте отношение россиян к Западу стало более негативным.

И все же, растущие потери от войны в Украине усиливают обеспокоенность — в частности среди российских элит, пишет американское информационное агентство Bloomberg . Некоторые кремлевские инсайдеры соглашаются, что вторжение было большой ошибкой, однако убеждены: российский диктатор не уступит, и потеря власти ему не грозит.

По свидетельству десяти непосредственно знакомых с ситуацией собеседников издания, пожелавших не раскрывать своих имен в печати, среди высокопоставленных российских чиновников и руководителей государственных компаний есть небольшая группа тех, кто считает вторжение катастрофической ошибкой, которая отбросит страну в развитии на годы.

Безусловно, путинская война по-прежнему имеет широкую поддержку среди российских элит. Многие публично и в частных разговорах разделяют кремлевский нарратив о неотвратимости конфликта с Западом и способности российской экономики адаптироваться к санкциям. «И все же все больше высокопоставленных инсайдеров приходят к мнению, что стремление Путина продолжить вторжение обрекает Россию на годы изоляции и усиления напряженности, из-за чего ее экономика пострадает, ее безопасность будет скомпрометирована, а ее глобальное влияние разрушено», — пишет издание.

Кроме того, среди российских элит растет опасение, что Путин действительно прибегнет к ограниченному использованию ядерного оружия в случае провала кампании, которую он считает своей исторической миссией.

Сам же российский диктатор не обращает внимания на предупреждения высокопоставленных должностных лиц о разрушительном влиянии санкций. «Экономический блицкриг» не удался, подчеркивает он, и хотя Россия терпит потери, Запад, мол, не оставил ему другой альтернативы, кроме как вести войну. Путин также убежден, что за ним стоит народ, готовый выдержать годы жертв ради его видения национального величия, отмечают собеседники Bloomberg.

Но хотя 80% россиян поддерживают действия российской армии, 30% из них делают это «с оговорками», отмечает в разговоре с журналистами NPR (Национального общественного радио США) Денис Волков, директор российской исследовательской организации Левада Центр, которую в России признали иностранным агентом. Он также отмечает, что все опрошенные проявляют «шок и беспокойство», и подчеркивает: «Следует понимать, что опросы показывают нам не то, что люди действительно думают или во что верят, а то, чем они хотят поделиться». Ведь, несмотря на обещание анонимности, респонденты обычно делятся с интервьюерами тем, о чем готовы говорить публично, а не тем, что действительно чувствуют.

Российский социолог сравнивает нынешние настроения сограждан с подъемом после аннексии украинского Крыма в 2014 году. «На этот раз нет эйфории, — говорит он. — Скорее люди понимают, что это серьезно, что ведутся бои. Но в то же время многие говорят, что они поддерживают [российскую армию], а некоторые даже говорят, что должны [ее] поддерживать, потому что это международный конфликт, и они должны поддерживать свою власть».

При этом четверть респондентов признаются, что уже ощутили влияние западных санкций. По словам Волкова, больше всего страдают люди из необеспеченных групп, не имеющие ресурсов для адаптации. Жители же крупных городов, у которых такие ресурсы есть, страдают «морально». Под этим социолог подразумевает, что более связанные с внешним миром горожане могли быть менее склонны поддерживать путинскую войну, но сейчас оказались отрезанными от Запада. Как те, кто относится к конфликтующим сторонам, они наиболее остро ощущают изоляцию России.

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