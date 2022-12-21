По следам масштабного расследования. «Элиты шепотом говорят о России без Путина». Интервью с главой московского бюро The New York Times 21 декабря, 14:31 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин после вручения государственных наград РФ в Кремле, 20 декабря (Фото:Sputnik/Valery Sharifulin/Pool via REUTERS)

Глава московского бюро The New York Times Антон Трояновский в интервью Радио НВ рассказывает, как в России оценивают войну против Украины, и чем способ получения информации российским диктатором Владимиром Путиным напоминает YouTube.

— Первое, что хочу спросить: данные из вашей статьи [речь идет о масштабном расследовании New York Times о путинской войне против Украины], те выводы, которые вы делаете и те, скажем так, свидетельства, которые вы публикуете, в том числе и мобилизованных российских солдат. Они полностью противоречат российской пропаганде, которая утверждает, что все отлично, Россия побеждает, никаких проблем на фронте нет. И я видел, что среди прочего, вы и ваши коллеги общались с представителями российской власти и с представителями военных ведомств. Понимают ли они, что то, что происходит в Украине — это катастрофа для России?

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— Кажется, что они что-то понимают. Один интересный момент, мне кажется, из нашей статьи, что мы рассказываем о встрече Путина с Беннетом, тогдашним премьером Израиля, в начале марта этого года. И уже тогда, говорят наши источники, Путин сказал Беннету, что «мы понимаем, что это все будет намного тяжелее, чем мы думали». То есть, какое-то понимание было уже в самом начале, даже если Кремль много месяцев говорил, что все идет по плану. И сейчас мы видим, что Путин, как раз даже сегодня он это уже дважды сказал, что «тяжелые времена». Да, вы правы. Я вот говорил, например, с Дмитрием Песковым, представителем Кремля для этой страны, он говорит, что те трудности, которые Россия испытывает на фронте — это вина кровожадности НАТО, как он сказал.

— Тут еще интересный момент. Вы, в том числе, говорите о той встрече Уильяма Бернса, главы ЦРУ, с Николаем Патрушевым, он секретарь совета безопасности России, это еще было в ноябре 2021 года. И там, если верить вашим источникам, Патрушев говорил о том, что у них настолько мощная армия, что они готовы противостоять армии США. А откуда на ваш взгляд, эта уверенность берется, и насколько она коррелируется с тем, что происходит уже почти 10 месяцев, 300 дней у нас сейчас полномасштабного вторжения российского.

— Да-да. То, что вы сказали, эту встречу Бернса с Патрушевым — это нам Джон Салливан, тогдашний американский посол в России, описал в этой статье. То есть Салливан нам сказал, что «Патрушев показывал полную уверенность, даже посыл был такой, что уже все решено, что военные действия будут, что Россия это сможет сделать без проблем». Откуда берется эта уверенность? Это, конечно, трудный вопрос. Это один из тех вопросов, на который мы пытались ответить в этой статье. Тут, безусловно, такой комплексный ответ. Мне кажется, он должен начинаться с того, как именно в Кремле получается и обрабатывается информация. То есть, насколько там длинная цепочка. Как информация поступает, и что в конечном итоге Путин, и, возможно, люди как Патрушев, слышат очень искаженную версию реальности. И, очевидно, что это в том числе было связано с готовностью, оснащенностью армии, насколько та модернизация армии, о которой российские официальные лица столько говорили последние годы — насколько она соответствовала действительности.