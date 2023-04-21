«Путина уберут элиты России, а не ЦРУ». Почему миру, Украине и самой РФ выгоден хаос в Кремле — интервью NV с американским политологом 21 апреля, 09:53 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

После ухода диктатора Владимира Путина от власти по политическим или естественным причинам произойдет достаточно суровая борьба за то, кто будет руководить в России, считает профессор политологии Ратгерского университета (США) Александр Мотыль.

Он считает, что хаос, который будет в Кремле, не закончится победой фашистов, а значит, это выгодно для Украины, Европы, Америки и для самой России.

Какой может быть развязка российско-украинской войны, что изменят выборы в США и когда возможно членство Украины в НАТО, Мотыль рассказал в интервью Radio NV.

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— Если анализировать вашу статью в издании The Hill, то, кажется, главное решение в том, что должна победить Украина. Украина побеждает, и это значит, что Путин должен уйти. И только при условии, что Путин уйдет со своего поста, что-то изменится в российском государстве. Правильно ли я вас понял?

— Абсолютно. Путин является главным препятствием. Если долго он останется у власти, то в принципе ничто не возможно.