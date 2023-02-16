Впервые с начала вторжения РФ. Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл с визитом в Киев

16 февраля, 09:02
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Глава МИД Израиля Эли Коэн (Фото:Eli Cohen/twitter.com)

Глава МИД Израиля Эли Коэн (Фото:Eli Cohen/twitter.com)

В четверг, 16 февраля, в Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

В ходе визита у главы МИД Израиля запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также Коэн посетит Бучу, Бабий Яр и объявит о возобновлении работы посольства Израиля в Киеве, которое было закрыто из-за войны.

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«Я приехал сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту», — написал Коэн у себя в Twitter.

https://twitter.com/elicoh1/status/1626107013598937088

Накануне президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна продолжит использовать ресурсы для помощи Украине в войне с Россией.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Израиль Киев Украина Война России против Украины

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