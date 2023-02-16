Впервые с начала вторжения РФ. Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл с визитом в Киев
Глава МИД Израиля Эли Коэн (Фото:Eli Cohen/twitter.com)
В четверг, 16 февраля, в Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.
В ходе визита у главы МИД Израиля запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Также Коэн посетит Бучу, Бабий Яр и объявит о возобновлении работы посольства Израиля в Киеве, которое было закрыто из-за войны.
«Я приехал сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту», — написал Коэн у себя в Twitter.
Накануне президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна продолжит использовать ресурсы для помощи Украине в войне с Россией.