Новый глава МИД Израиля посетит Украину после приглашения Кулебы — СМИ 19 января, 20:43 Эли Коэн (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн собирается посетить Украину по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники среди израильских и украинских чиновников.

По данным издания, после переговоров с Кулебой в четверг, 19 января, Коэн решил принять приглашение и посетить Киев. Он станет самым высокопоставленным израильским чиновником, который приедет в Украину с начала полномасштабного вторжения России.



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Коэн пообещал Кулебе в течение двух месяцев окончательно открыть посольство Израиля в Киеве. Он также отметил использование страной-агрессором РФ иранских дронов и попросил Киев присоединиться к борьбе против Корпуса стражей исламской революции, призвав Европу объявить его террористической организацией.

Дмитрий Кулеба в Twitter написал, что обсудил с коллегой сотрудничество в международных организациях и способы борьбы с совместными угрозами безопасности. По его словам, израильский министр осудил российскую агрессию и подтвердил планы Израиля усилить гуманитарную помощь Украине и помощь в других сферах.

Ранее The Times of Israel сообщало, что в правительстве новоизбранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обозначили изменение политики в отношении Украины. По словам журналиста Walla News Барака Равида, в своем первом выступлении новый глава МИД Эли Коэн намекнул, что, в отличие от предшественника Яира Лапида, не будет публично осуждать Россию. В то же время новый министр пообещал продолжать гуманитарную помощь.



Израильский чиновник позже сказал изданию, что в политике Израиля «нет никаких изменений».

Биньямин Нетаньяху принял присягу премьер-министра Израиля 29 декабря, в шестой раз возглавив правительство. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук говорил, что это может повлиять на позицию страны в отношении поставок оружия для ВСУ. В ходе своей предвыборной кампании Нетаньяху не исключал такой возможности.

