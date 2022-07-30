Массовое убийство в Еленовке. Признать РФ государством-террористом придется, это защита свободного мира — Зеленский 30 июля, 22:57 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество сделать юридические шаги в ответ на убийство Россией украинских военнопленных в Еленовке. В частности, признать ее государством-террористом.

Об этом он сказал во время своего видеообращения в субботу, 30 июля.

Зеленский подчеркнул, что все доказательства преступления россиян соберут, всех виновных — кто согласовывал, организовывал, подрывал бойцов, кто знал об этом — найдут. Однако, по его словам, этого мало.

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«Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной?» — сказал президент.

Он пообещал, что украинские дипломаты и союзники Украины за границей еще больше усилят активность, чтобы отслеживать и уничтожить «все связи государства-террориста со свободным миром, которыми Россия еще пользуется». По словам Зеленского, формальное юридическое признание РФ террористом, в частности, со стороны Госдепа США, «нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира». Он убежден, что это произойдет и это придется делать — вопрос только во времени и формате принятия.

«Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять», — добавил глава государства.

Ранее оккупанты опубликовали список погибших военнопленных в Еленовке. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не получал эти данные. По его словам, Украина начала процесс возвращения тел погибших, а сам он требует предоставить ему возможность приехать на место преступления.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в Минобороны РФ опубликовали список 42 погибших пленных, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.



По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.



СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

В Международном комитете Красного Креста, который был посредником при сдаче в плен украинских защитников в Мариуполе, заявили, что «ознакомлены с ситуацией» и предложили помощь в эвакуации раненых украинских военных в Еленовке и бесплатной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской эксперты. В ООН пообещали поддержать расследование произошедшего в Еленовке.

Как Россия лжет о Еленовке и кто в это верит? – Максим Майоров https://www.youtube.com/watch?v=TtQw584txWY

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