Списки погибших в колонии в Еленовке частично подтверждаются — экс-командир Азова 2 августа, 20:59 Родные защитников Мариуполя на акции в Киеве после убийства военнопленных в Еленовской колонии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Бывший командир полка Азов Максим Жорин заявил, что личности части погибших во время российского теракта в колонии оккупированной Еленовки удалось установить.

В комментарии Суспільному во вторник, 2 августа, Жорин рассказал, что полных подтвержденных списков погибших военнопленных сейчас нет.



«Есть частичные списки, которые выложили публично, на данный момент они частично подтверждаются. Но также можно уже с уверенностью сказать, что они не полные… Сейчас, к сожалению, у нас нет четких списков погибших и раненых. Это очень сложно для близких и родных, ожидающих возвращения домой, которые прямо сейчас находятся в таком подвешенном состоянии. Но Россия не предоставляет никаких официальных списков», — сказал он.



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Бывший командир Азова также рассказал, что получил свидетельства перевода части военнопленных в другое здание, где вскоре произошел взрыв.

«Скорее всего, это помещение было подорвано заранее подготовленными средствами. Это не был „прилет“. Сейчас даже по аэрокосмическим снимкам очень четко видно, что никаких следов „прилетов“ и работы артиллерии на территории нет. По разрушению помещения видно было, что оно было взорвано изнутри», — подчеркнул Жорин.

Он добавил, что ООН и Международный комитет Красного Креста как гаранты жизни и здоровья защитников Украины, которые вышли с Азовстали в Мариуполе, должны как можно быстрее найти возможность посетить место преступления и поговорить со свидетелями.

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Ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что оснований доверять российских спискам погибших и раненых в результате теракта РФ в Еленовке нет.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области. В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина. По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали.



СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.



Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россию нужно признать страной-террористом.



Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.



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