ООН расформировала миссию, которая должна была расследовать российский теракт в Еленовке 5 января, 21:50 В результате российского теракта в Еленовке погибли около 40 украинских пленных (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик в четверг, 5 января, заявил, что международная организация расформировала миссию, которая должна была расследовать российский теракт в колонии оккупированной РФ Еленовки Донецкой области.

Во время брифинга Дюжаррик заявил, что решение о расформировании принял генсекретарь ООН Антониу Гутерриш из-за «отсутствия условий», при которых миссия могла бы отправиться в Еленовку.

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На уточняющий вопрос журналиста спикер ответил, что политическое соглашение по этому вопросу было, однако «для такой сложной, деликатной и опасной миссии нужны были четкие безопасностные гарантии и гарантии доступа, и, по нашему мнению, мы их не получили».

Дюжаррик также сказал, что участники миссии должны были вернуться к своим повседгевным обязанностям, но что ООН готова снова собрать миссию, как только получит гарантии. Он не ответил на уточняющий вопрос, получила ли ООН гарантии от Украины и от России.

В сентябре советника главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что спустя 40 дней после убийства украинских военнопленных в Еленовке Россия так и не допустила международные организации на место преступления.

Инфографика: НВ

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



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В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили несовпадения.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

