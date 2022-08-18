ООН готовит миссию в оккупированную Еленовку — Гутерриш 18 августа, 22:11 Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский во Львове, 18 августа 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг, 18 августа, рассказал о подготовке миссии в оккупированную Еленовку Донецкой области, где российские оккупанты совершили массовое убийство украинских военнопленных. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Во время брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове генсек ООН сообщил, что они обсудили расследование трагедии в Еленовке, и назвал случившееся «неприемлемым».



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«Я принял решение о проведении миссии для выявления и установления фактов [российского теракта в Еленовке]. Условия проведения этой миссии были доведены Украине и России. Кроме условий, был определен и состав группы, которая будет привлечена к реализации расследования. Я намерен назначить руководителем генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии», — сказал Гутерриш.

Инфографика: НВ

По словам генсека, дос Сантос Крус — внимательный офицер с более чем 40 годами выслуги, который работал в сферах национальной, международной и общественной безопасности, а также руководил одной из миротворческих миссий. Гутерриш добавил, что участники миссии должны иметь безопасный и гарантированный доступ в места, где удерживают пленных, и что такой же доступ должен получить Международный комитет Красного Креста.

Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил, что призывал Гутерриша использовать все возможности ООН, чтобы обеспечить выполнение страной-агрессором РФ всех норм международного права в отношении украинских пленных.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили несовпадения.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.



Вся азовская семья работает над тем, чтобы найти причастных к убийству в Еленовке – Максим Жорин https://www.youtube.com/embed/qr3eyM8zWMo

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