Британский депутат призвал выслать посольство РФ после оправдания убийства бойцов Азова 30 июля, 23:23 Крис Брайант (Фото:Скриншот видео Guardian News/YouTube)

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант призвал власти страны выслать посольство России после заявления о том, что пленные бойцы полка Азов заслуживают «унизительной смерти».



Об этом он написал в Twitter.

«Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Время Великобритании отправить все посольство России обратно в Москву. Лиз Трасс, что ты собираешься делать?» — написал депутат, обратившись к кандидату на должность премьер-министра страны.

Видео дня

Ранее в Twitter посольства РФ в Британии российские дипломаты страны-агрессора опубликовали сообщение с оправданием массового убийства украинских военнопленных в оккупированной Еленовке Донецкой области. В нем сказано, что украинские военнопленные из полка Азов «заслуживают казни, но смерть не через расстрел, а через повешение, потому что они ненастоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти».

В МИД Украины заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

Ранее оккупанты опубликовали список погибших военнопленных в Еленовке. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не получал эти данные. По его словам, Украина начала процесс возвращения тел погибших, а сам он требует предоставить ему возможность приехать на место преступления.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в Минобороны РФ опубликовали список 42 погибших пленных, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Заявление Азова относительно убийства украинских военных в Еленовке https://www.youtube.com/watch?v=ZAYifDWSOwg

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.



По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.



СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

В Международном комитете Красного Креста, который был посредником при сдаче в плен украинских защитников в Мариуполе, заявили, что «ознакомлены с ситуацией» и предложили помощь в эвакуации раненых украинских военных в Еленовке и бесплатной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской эксперты. В ООН пообещали поддержать расследование произошедшего в Еленовке.

Россияне не дай боже не могут отдать азовцев – Иван Лозовой, юрист-международник https://www.youtube.com/watch?v=6QPeenjil5w

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.