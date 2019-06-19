Елена Зеленская встретилась с первой леди Германии
Во вторник, 18 июня, в Берлине супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская встретилась с первой леди Германии Эльке Бюденбендер.
Об этом сообщает пресс-служба АП.
Встреча состоялась в резиденции президента Германии, дворце Бельвю.
Бюденбендер рассказала Зеленской о проектах, которые реализуются под ее патронатом, и о том, как статус первой леди влияет на его карьеру и жизнь семьи.
После встречи тет-а-тет жен президентов к ним присоединились приглашенные талантливые украинцы, которые сейчас работают в художественных заведениях и коллективах Европы и США.
В ходе беседы обсуждались взаимодействие и реализация проектов в сфере культуры.
Елена Зеленская предложила провести год украинской культуры в Германии.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.