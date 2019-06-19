Елена Зеленская встретилась с первой леди Германии Вчера, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Елена Зеленская и Эльке Бюденбендер Пресс-служба АП

Во вторник, 18 июня, в Берлине супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская встретилась с первой леди Германии Эльке Бюденбендер.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

Встреча состоялась в резиденции президента Германии, дворце Бельвю.

Бюденбендер рассказала Зеленской о проектах, которые реализуются под ее патронатом, и о том, как статус первой леди влияет на его карьеру и жизнь семьи.

После встречи тет-а-тет жен президентов к ним присоединились приглашенные талантливые украинцы, которые сейчас работают в художественных заведениях и коллективах Европы и США.

В ходе беседы обсуждались взаимодействие и реализация проектов в сфере культуры.

Елена Зеленская предложила провести год украинской культуры в Германии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.