Зеленская встретилась с королем Чарльзом III

30 ноября, 21:08
Поделиться:
Король Чарльз III и первая леди Украины Елена Зеленская (Фото:Олена Зеленська / Facebook)

Король Чарльз III и первая леди Украины Елена Зеленская (Фото:Олена Зеленська / Facebook)

Первая леди Елена Зеленская в среду, 30 ноября, встретилась с королем Великобритании Чарльзом III.

Как сообщила супруга украинского президента в Telegram-канале, они вместе посетили Украинский католический собор в Лондоне, где находится лондонский Ukrainian Welcoming Centre.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/videos/1181095182843578

«Уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше — в Румынии», — написала она.

Видео дня

Елена Зеленская поблагодарила британского монарха за помощь Великобритании Украине и добавила, что в Лондоне «на каждом шагу чувствует, как крепнет поддержка, а вместе с ней и наша дружба».

Читайте также:
В кругу королев, принцесс и первых леди. Елена Зеленская впервые встретилась с женой Чарльза III Камиллой в Букингемском дворце

Первая леди Украины находится с визитом в Британии. Ранее она встретилась с новым британским премьер-министром Риши Сунаком и его супругой Акшатой Мурти, а также обратилась к парламенту Соединенного Королевства и представила Фундацию Елены Зеленской, которая собирает средства на помощь в восстановлении Украины.

Читайте также:
Встретилась с Борисом Джонсоном. В Лондоне Елена Зеленская объявила о сборе средств на восстановление больницы в Изюме
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Лондон Поддержка Украины Елена Зеленская Украина-Великобритания Король Чарльз ІІІ Чарльз III

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X