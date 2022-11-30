Зеленская встретилась с королем Чарльзом III 30 ноября, 21:08 Король Чарльз III и первая леди Украины Елена Зеленская (Фото:Олена Зеленська / Facebook)

Первая леди Елена Зеленская в среду, 30 ноября, встретилась с королем Великобритании Чарльзом III.

Как сообщила супруга украинского президента в Telegram-канале, они вместе посетили Украинский католический собор в Лондоне, где находится лондонский Ukrainian Welcoming Centre.



«Уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше — в Румынии», — написала она.

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Елена Зеленская поблагодарила британского монарха за помощь Великобритании Украине и добавила, что в Лондоне «на каждом шагу чувствует, как крепнет поддержка, а вместе с ней и наша дружба».

Первая леди Украины находится с визитом в Британии. Ранее она встретилась с новым британским премьер-министром Риши Сунаком и его супругой Акшатой Мурти, а также обратилась к парламенту Соединенного Королевства и представила Фундацию Елены Зеленской, которая собирает средства на помощь в восстановлении Украины.

