Елена Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи. Призвала Сеул к «более радикальной» поддержке 16 мая, 14:21 Елена Зеленская (Фото:Jacob King/Pool via REUTERS)

Первая леди Елена Зеленская встретилась в Сеуле с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем в качестве представителя президента Украины во вторник, 16 мая.

Об этом во время брифинга сообщил спикер южнокорейского президента Ли До Вон, пишет Reuters.

Зеленская поблагодарила лидера за гуманитарную помощь и попросила его передать Киеву нелетальную военную помощь, в частности миноискатели и скорые. Юн Сок Ель пообещал, что Южная Корея будет продолжать поддерживать украинский народ.

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В то же время в интервью агентству Yonhap первая леди заявила, что Киеву нужна «более радикальная» поддержка, назвав сигнал президента Южной Кореи о готовности к изменению оружейной политики «мудрым решением». Также она приветствовала визит лидера в Украину, если он решит приехать.

Накануне издания Euroactiv сообщило, что во время визита в Южную Корею в мае президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «будут давить» на Южную Корею, чтобы страна отправила Украине боеприпасы. Заводам союзников понадобится несколько месяцев, чтобы нарастить производство.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль не исключил возможность предоставления летальной военной помощи Украине в случае, если страна «подвергнется широкомасштабному нападению на мирное население». До этого Сеул публично отказывался передавать Киеву летальное вооружение.

