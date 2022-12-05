В ближайшие дни около половины Киевской области будет без света — глава ОВА 5 декабря, 22:37 В Киевской области продолжается ликвидация последствий массированных обстрелов (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в ближайшие дни около половины области будет оставаться без света.

В Telegram он сообщил, что в Киевской области продолжается ликвидация последствий массированных обстрелов России. По решению Укрэнерго введены аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики отключений бездействуют.

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«Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуться к плановым отключениям с графиками. В ближайшие дни около половины области будет без света. Держим строй», — написал он.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Кулеба сообщал, что оккупанты попали в объект инфраструктуры в Киевской области и около 40% абонентов остаются без света.

В Укрэнерго заявили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества после российского обстрела.