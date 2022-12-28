В США возникли трудности с поставкой элементов для энергосистемы Украины — CNN

28 декабря, 00:04
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Ремонт ЛЭП вблизи Херсона (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Ремонт ЛЭП вблизи Херсона (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Из-за дефицита и несовместимости необходимых элементов, которые западные партнеры могут передать Украине, ремонт энергетической инфраструктуры Украины усложняется. Ситуация с электричеством остается сложной, продолжаются экстренные отключения.

Об этом телеканалу CNN рассказал информированный американский источник.

По его словам, США и партнеры предстали перед проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. Разрешать эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором.

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Кроме того, некоторые из важных компонентов ремонта сети, которые используются в США, не совместимы в Украине, поскольку предназначены для работы на различных частотных диапазонах.

В краткосрочной перспективе американская сторона пытается определить местонахождение приоритетных для украинской стороны объектов критической инфраструктуры, которая будет использоваться для предоставления критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, даже в случае блекаута.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Энергетика Электроэнергия Украина-США Отключения света Война в Украине Подача электроэнергии Энергосистема Война России против Украины

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