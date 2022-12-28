В США возникли трудности с поставкой элементов для энергосистемы Украины — CNN
Ремонт ЛЭП вблизи Херсона (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Из-за дефицита и несовместимости необходимых элементов, которые западные партнеры могут передать Украине, ремонт энергетической инфраструктуры Украины усложняется. Ситуация с электричеством остается сложной, продолжаются экстренные отключения.
Об этом телеканалу CNN рассказал информированный американский источник.
По его словам, США и партнеры предстали перед проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. Разрешать эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором.
Кроме того, некоторые из важных компонентов ремонта сети, которые используются в США, не совместимы в Украине, поскольку предназначены для работы на различных частотных диапазонах.
В краткосрочной перспективе американская сторона пытается определить местонахождение приоритетных для украинской стороны объектов критической инфраструктуры, которая будет использоваться для предоставления критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, даже в случае блекаута.