Ельченко: Украина хочет расширения санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе

Санкции - единственный реальный способ заставить РФ хотя бы задуматься над своим поведением, убежден Ельченко

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона хочет усиления санкций против России из-за ее агрессивного поведения в Керченском проливе.

По словам украинского дипломата, расширив санкции против России международное сообщество заставит Кремль задуматься над последствиями своих противоправных действий, сообщает Укринформ.

"Мы хотели бы усиления санкций, поскольку санкции - это единственное реальный средство, способное заставить россиян хотя бы задуматься над своим поведением. Санкции - кусаются, несмотря на то, что говорит правительство РФ", - сказал Ельченко.

Он также отметил, что санкции необходимо ввести в отношении лиц, причастных к провокации в Керченском проливе.

"Мы бы хотели большего количества персональных санкций, замораживание счетов россиян, привлеченных к воскресному инциденту", - добавил дипломат.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада п роголосувала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

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