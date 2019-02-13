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Ельченко: Украина 13 раз предлагала России обменять украинских политзаключенных

Сегодня, 05:59
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EPA

Владимир Ельченко

Украина 13 раз предлагала Кремлю обменять украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях на россиян, которые осуждены за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом заявил в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине постпред Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет Укринформ.

Он подчеркнул, что ответа от России Украина не получила.

"Мы заботимся о наших людях. Россия же подает четкий сигнал своим солдатам: ничего не сделаем, чтобы вы вернулись", - заявил представитель Украины.

Ельченко призвал присутствующих воспользоваться заседанием, чтобы призвать Россию освободить пленных, накануне встречи Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Многие месяцы участники минского процесса отчаянно пытаются убедить Россию согласиться на проведение обмена на основе формулы, на которую согласятся все. Включая формулу "все на все", - добавил Ельченко.

Теги:   Обмен пленными Владимир Ельченко Украина-Россия Совбез ООН

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