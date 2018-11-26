Ельченко на заседании Совбеза ООН: Один из раненых украинских моряков в критическом состоянии

Ельченко: Шесть украинских моряков были ранены, трое из них - серьезно

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил на экстреном заседании Совбеза ООН, что, по предварительной информации, один из раненых украинских моряков находится в критическом состоянии.

Ельченко рассказал, что украинские корабли Бердянск и Никополь были обезврежены, после того, как были вынуждены остановиться, - их захватили спецподразделения ФСБ РФ, передает УНИАН.

"В результате шесть украинских моряков были ранены, трое из них - серьезно и, по предварительной информации, один из них находится в критическом состоянии", - добавил он.

Ранее Минобороны сообщало, что, по данным украинской разведки, состояние здоровья шестерых раненых и травмированных во время атаки в Керченском проливе военнослужащих Военно-морских сил Украины удовлетворительное. Сообщалось, что троих из них прооперировали и они находятся в Керченском городской больнице №1 им. Пирогова. До этого постоянный представитель президента Украины Борис Бабин сообщал, что троих из шести раненых украинских моряков прооперировали и их состояние стабильное. По словам Бабина, они получили осколочные ранения.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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