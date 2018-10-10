10 октября 2018, среда

Экзархи Вселенского патриарха в Украине прибыли на Синод в Стамбуле

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Илларион
Фото: Daniel Zelinsky/Facebook

Архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Илларион

Экзархи Вселенского патриархата в Украине архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Илларион прибыли на Синод в Стамбуле, на котором возможно рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви.

Об этом сообщают корреспонденты Укринофрма.

"Будет все хорошо. С Божьей помощью. Думаю, да", - ответил лаконично архиепископ Даниил на вопрос  о перспективах заседания Синода, на котором ожидается заслушивание отчетов экзархов по результатам визита в Украину.

По словам Даниила, он  был рад встретиться с представителями церковной и светской власти Украины, впечатления от поездки у него остались хорошие.

На уточняющий вопрос, готовы ли в Украине церковному объединения, экзарх отметил, что "Украина готова рассматривать вопрос церковного объединения в течение уже 27 лет, если не больше - столетия".

Экзарх проигнорировав провокационный вопрос российских телеканалов о возможности обострения ситуации в Украине после получения томоса.

Во вторник, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором возможно рассмотрение вопроса о автокефалии УПЦ.  Со стороны представителей Константинополя в последние дни звучала информация, что предоставление автокефалии находится на "финишной прямой".

Заседание Синода будет проходить в течение трех дней - с 9-10 часов до 19-20 с полуторачасовой перерывом. Следующий Синод состоится 9-11 ноября.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время  богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается. 

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове