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Дело Ассанжа: Эквадор начал передавать США личные вещи основателя WikiLeaks

Вчера, 16:38
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Дело Ассанжа: Эквадор начал передавать США личные вещи основателя WikiLeaks - фото

REUTERS/Peter Nicholls

Джулиан Ассанж

Эквадор начал передавать США личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые остались в посольстве Эквадора в Лондоне.

Об этом сообщает BBC.

Среди вещей остались рукописи, юридические документы, медицинские записи и электронное оборудование Ассанжа.

По мнению защиты Ассанжа, эти действия недопустимые.

Адвокат Айтор Мартинес отметил, что «Эквадор совершает грубое нарушение основных норм института убежища», передавая все личные вещи без разбора в страну, от которой Ассанж защищался.

11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США. Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.

Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, изобличающие различных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.

Теги:   Эквадор США Джулиан Ассанж

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