Эквадор больше не будет представлять интересы Ассанжа в переговорах с Британией

Эквадор отказался быть посредником между Ассанжем и Великобританией

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что власти страны больше не намерены представлять интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в переговорах с Великобританией о его освобождении из посольства в Лондоне.

По словам главы эквадорского МИД, в данный момент Эквадор заботится только об условиях проживания Ассанжа в лондонском посольстве, сообщает Reuters.

"Эквадор не несет никакой ответственности за дальнейшие действия. Мы не адвокаты мистера Ассанжа, и мы не являемся представителями британского правительства. Это вопрос, который должны решать Ассанж и Великобритания", сказал Валенсия.

Он подчеркнул, что разочарован реакцией основателя WikiLeaks на новые правила проживания в посольстве, среди которых, в частности, требование прекратить делать политические заявления и вмешиваться во внутренние дела других стран, следить за чистотой санузла и больше заботиться о коте, которого он себе завел.

После этого Ассанж подал в суд, заявив, что правительство Эквадора нарушает его базовые права и свободы.

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Напомним, в марте Ассанжу отключили интернет за нарушение соглашения, которое запрещало писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела иностранных государств. После чего Ассанж покинул пост главного редактора портала WikiLeaks, но останется в качестве издателя.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.