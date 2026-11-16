Украина совместно с Европейским Союзом готовит экстренный пакет помощи для прохождения зимнего периода. Он будет предусматривать поставку генераторов, зарядных станций и автобусов, а также поддержку мостов и переправ через Днепр.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий вечером 15 ноября.

По его словам, украинская сторона совместно с ЕС прорабатывает конкретное наполнение пакета. Помощь должна повысить устойчивость украинских городов и громад на фоне российских атак, в частности обеспечить резервное электроснабжение и надежное транспортное сообщение между берегами Днепра.

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Корецкий подчеркнул, что поддержка необходима для противодействия российскому террору против Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы и других украинских городов.

16 ноября премьер планирует обсудить детали помощи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Украинская сторона рассчитывает, что в ходе встречи удастся окончательно согласовать решение, а первые партии оборудования и другой помощи поступят в Украину как можно скорее.

Потребность в дополнительной поддержке особенно обострилась после российских ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, 15 ноября российские войска атаковали линии электропередачи и подстанции в Запорожской и Днепропетровской областях. Без электроснабжения остались сотни тысяч людей.

«Ситуация крайне сложная, и энергетики каждый раз после таких ударов делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение. Нам очень важно в ближайшее время получить эту поддержку от партнеров», — отметил Корецкий.

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью российские войска атаковали энергетические объекты в пяти областях. В результате ударов без электроснабжения остались значительная часть Запорожской области, а также отдельные районы Днепра и Днепропетровской области.