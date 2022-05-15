«Все зависит от самодура Путина». Почему спасение защитников на Азовстали невозможно военным путем и что предлагает Турция — Джемилев

15 мая, 22:43
Эксклюзив НВ
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Ливень горящих боеприпасов обрушивается на завод Азовсталь в городе Мариуполь. Скриншот с видео (Фото:Reuters TV via REUTERS)

Ливень горящих боеприпасов обрушивается на завод Азовсталь в городе Мариуполь. Скриншот с видео (Фото:Reuters TV via REUTERS)

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев рассказал в эфире Радио НВ, почему спасение защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе невозможно военным путем.

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«Я знаю, что если отправлять туда войска на прорыв, то это будет стоить огромного числа людей, потому что они там очень сильно укрепились. И если ослаблять фронты, есть риск, что они могут на то направление, откуда мы снимем своих солдат, ринутся. Некоторые эксперты говорят, что если будем идти на прорыв, то там можем потерять свыше 10 тыс. людей», — объяснил Джемилев.

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По словам нардепа, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу еще до 9 мая. Тогда Шойгу отказался и от реализации процедуры экстракции (extraction), и от обмена защитников Мариуполя на российских военнопленных.

«Ибрагим Калин не терял оптимизма. Говорил, что он продолжит эти переговоры. <...> Теперь 9 мая прошло и, думаю, перспектив больше. <...> Мы, конечно, будем всестороннее оказывать давление, мобилизовывать все человечество, но решение зависит от самодура Путина», — добавил Джемилев.

https://www.youtube.com/watch?v=O0gQ22eauuU

Защитники Мариуполя заблокированы российскими войсками на территории завода Азовсталь уже около двух месяцев. Среди них более 600 раненых. Несколько раз защитники Мариуполя просили применить к ним процедуру экстракции (extraction).

30 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обратился с просьбой о применении процедуры экстракции и эвакуации защитников Мариуполя на территорию Турции к президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

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20 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паламар в видеообращении заявил, что военный гарнизон на Азовстали готов «эвакуироваться из Мариуполя при поддержке третьей стороны со своим стрелковым оружием, чтобы спасти вверенный нам личный состав, эвакуировать наших раненых, забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, не подконтрольной России».

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По данным вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, на заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Мариуполь Украина-Россия Мустафа Джемилев Азовсталь Война в Украине Радио НВ Война России против Украины

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