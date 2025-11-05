Пока Украина добивается экстрадиции подозреваемого в госизмене бывшего генерала СБУ Андрея Наумова , тот свободно передвигается по столице Австрии Вене и дает интервью российским пропагандистам. Об этом пишет Kyiv Post .

Как сказано в материале, Вена, которая обычно неохотно идет на экстрадицию, «обладает почти магической притягательностью для определенного типа людей — тех, у кого есть проблемы с правоохранительными органами в своих странах».

Российская госпропаганда, вероятно, расценивает нахождение Наумова в Австрии как удачу и пользуется ситуацией, пишет Kyiv Post. Так, гостелеканал страны-агрессора НТВ посвятил ему 40 минут, в течение которых подозреваемый генерал и интервьюер гуляли по «демонстративно большому количеству мест в Вене, словно желая показать: мы здесь и делаем, что хотим». Съемки, в частности, проходили перед памятником, увековечивающим участие украинских казаков в освободительной битве против османов в 1686 году, а также напротив здания ООН.

Украина требовала экстрадиции Наумова уже тогда, когда он был задержан на территории Сербии. Россия, по всей видимости, также проявляла большой интерес к Наумову, пишет издание, и ходили слухи, что он может получить политическое убежище в России. Судьба Наумова, вероятно, обсуждалась во время визита в Москву пророссийского главы МВД Сербии Александра Вулина в августе 2022 года. Он был приговорен к году тюрьмы за отмывание средств и вышел на свободу в январе 2024 года.

«Для Австрии, склонной к двойственной позиции в международных отношениях, присутствие столь разыскиваемого лица, как Наумов, — дело деликатное. Официальные комментарии по этому делу, соответственно, краткие: Министерство юстиции в Вене в ответ на запрос ссылалось на компетентный суд. Компетентный суд, Земельный суд Корнойбурга, лишь подтвердил, что Украина ведет процедуру экстрадиции. Однако слушание еще не состоялось. На прямой вопрос о связях Наумова с Россией суд в письменном заявлении заявил, что из судебных материалов такой вывод сделать невозможно. Более того, в запросе об экстрадиции это также не упоминается», — отмечают журналисты.

В министерстве внутренних дел страны и австрийской службе безопасности DSN заявили, что «не могут предоставить никакой конкретной информации по этому вопросу».

Kyiv Post напоминает, что Наумов когда-то считался доверенным лицом бывшего главы СБУ Ивана Баканова. Он обвиняется в отмывании денег и мошенничестве, а также в том, что сыграл ключевую роль в передаче Чернобыльской АЭС российским оккупантам «вместе с инструкциями». Госбюро расследований также считает, что Наумов в течение многих лет мог быть вовлечен в российские планы полномасштабного вторжения — «или, по крайней мере, Россия многие годы рассматривала его как заслуживающего доверия кандидата на руководящие должности в украинском аппарате безопасности после захвата Киева».

В конце октября ГБР сообщило, что региональный суд Корнойбурга в Австрии скоро рассмотрит вопрос об экстрадиции Наумова.

В бюро отметили, что после года заключения в Сербии за нарушение местного законодательства подозреваемый переехал в Австрию в октябре 2025 года, о чем бюро проинформировало австрийских коллег.

Дело Андрея Наумова — главное

Андрей Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019-м ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал должность до июля 2021 года.

По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек выехал из Украины 23 февраля 2022 года, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.

В начале июня 2022 года бывшего генерала задержали на пограничном переходе между Сербией и Северной Македонией с незадекларированными средствами: более 600 тысяч евро, примерно $125 тысяч наличными и драгоценностями.

После задержания Наумова в Сербии продолжались два параллельных процесса — дело об экстрадиции и дело об отмывании средств.

29 сентября 2023 года суд в Нише приговорил его к одному году тюрьмы по обвинению в отмывании денег.

5 октября 2023 года суд окончательно отказался выдавать экс-генерала Украине.

Согласно решению суда, писало ВВС, Сербия отказалась экстрадировать Наумова из-за расследования украинскими правоохранителями его возможной госизмены, что можно расценивать как «политическое преследование».

После начала полномасштабной войны Наумова начали связывать с делом о государственной измене Олега Кулинича. По версии следствия, последний по заданию российских спецслужб лоббировал в начале 2020 года назначение Наумова на высокую должность в СБУ. В Государственном бюро расследований утверждали, что у него был позывной Охотник и он тоже может быть связан со спецслужбами РФ.