Экс-советник Меркель выступил за передачу истребителей Украине. Шольц советует «не повышать ставки» 29 января, 21:52 Кристоф Хойсген (Фото:REUTERS/Axel Schmidt)

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген выступил за передачу истребителей Украине.

Об этом он сказал в программе ARD Europamagazin, пишет Tagesschau.

По словам Хойсена, согласно международному праву, иностранные силы могут поставлять Украине оружие, в том числе основные боевые танки и истребители. Он говорит, что можно рассмотреть американские F-16 или истребители советской разработки со старых запасов ГДР.

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«Я считаю, что поставки истребителей адекватны для лучшей защиты Украины от атак России», — сказал экс-советник Меркель.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против поставок Украине истребителей, назвав их «несерьезными». В интервью Tagesspiegel, опубликованном 29 января, он сказал, что этот вопрос «вообще не стоит».

«Я могу только посоветовать не вступать в игру на повышение ставок в части оружейных систем. Как только принимается решение, в Германии начинаются новые дебаты, это выглядит несерьезно и расшатывает уверенность граждан в решениях правительства», — заявил Шольц.

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Во время обращения к участникам встречи в формате Рамштайн 20 января Зеленский призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16. По его словам, после решения союзников передать Украине танки нужно разблокировать поставку украинским защитникам дальнобойных ракет и самолетов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки.

26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации. Пока что о готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили только Нидерланды, если об этом попросит Киев.

Замсоветника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер говорил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А замспикера Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».