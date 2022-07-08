Жизнь и смерть Синдзо Абэ. НВ вспоминает главные достижения экс-премьера Японии, которого убил двумя выстрелами в шею бывший военный 8 июля, 18:14 Эксклюзив НВ Синдзо Абэ дважды занимал должность премьер-министра Японии и в целом возглавлял правительство в течение восьми лет и восьми месяцев (Фото:Toru Hanai / REUTERS)

Самый длинный премьерский срок, собственная формула оживления экономики и создание рабочих мест для женщин — таковы крупнейшие достижения Синдзо Абэ, бывшего главы правительства Японии, на которого было совершено смертельное покушение.

В пятницу, 8 июля, экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после полученного огнестрельного ранения. Утром 67-летний политик выступал с речью на предвыборном митинге, когда на него было совершено покушение .

Видео дня

Экс-премьер получил ранение в правую часть шеи . С места трагедии его в критическом состоянии забрала машина скорой помощи, после чего медицинский вертолет доставил раненого в госпиталь. В течение нескольких часов врачи боролись за жизнь политика, однако спасти его не смогли.

Тем временем полиция задержала стрелка. Им, по данным телеканала Nihon TV, оказался 41-летний бывший служащий морских сил самообороны Тецуя Ямагами. Задержанный заявил, что недоволен политикой Абэ и им самим и потому решил его убить.

По иронии, во время своей каденции Абэ увеличил финансирование сил самообороны Японии, которая является по сути армией страны. После Второй мировой войны Япония под давлением Соединенных Штатов приняла пацифистскую конституцию, согласно которой островная страна не имеет права вести войну и создавать с этой целью вооруженные силы. Будучи поклонником «активного пацифизма», Абэ выступал за внесение поправок в основной закон для усиления оборонного сектора. Но хотя соответствующие изменения так и не были внесены из-за негативного отношения общества к этой идее, Абэ в конце концов добился больших бюджетных отчислений для сил самообороны и легализации их участия в миротворческих миссиях и операциях по защите дружественных государств.

Среди других достижений политика — улучшение экономической ситуации через комплекс мероприятий, которые получили название .«абэномика», привлечение на рынок труда миллионов японских женщин, укрепление отношений Японии с Соединенными Штатами. За годы его каденции страна укрепила партнерство с Индией и Австралией, заключила новые оборонные соглашения с Великобританией, Францией и странами Юго-Восточной Азии. Абэ также сыграл важную роль в получении Токио права на проведение Олимпийских игр в 2020 году.

Его политическая риторика часто сосредотачивалась на том, чтобы сделать Японию «нормальным» и «прекрасным» государством с более сильной армией и большей ролью на международной арене, отмечает информационное агентство Associated Press . Впрочем, не всем нравилось, как политик продвигал через парламент свои идеи в оборонной сфере и другие спорные для японского общества вопросы, пренебрегая общественным мнением, замечает издание.

Наследственный политик и отец абэномики

Абэ — потомок политической династии. Его родословная включает сразу несколько имен известных японских политиков, из-за чего на родине его иногда называли «принцем». Отец политика Синтаро Абэ, сам выходец из семьи парламентария, в начале 1980-х занимал должность министра иностранных дел и в течение четырех лет объехал с официальными визитами более 80 стран. Абэ-младший сопровождал его в поездках как секретарь, перенимая у отца дипломатические навыки. Влиятельными политиками были также родной и двоюродный деды Абэ по материнской линии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.