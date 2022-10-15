Экс-посол в Германии Мельник предложил Шольцу сформировать танковый альянс в Европе 15 октября, 20:37 Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство Украины в ФРГ/Facebook)

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу сформировать танковый альянс в Европе с целью налаживания скорейших поставок Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.



Об этом Андрей Мельник сказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.



«Нам сейчас нужно все, что можно быстро доставить: танки Leopard 2 и БМП Marder, больше артиллерии, а также боеприпасы. Это главный приоритет. Мы просим канцлера Олафа Шольца создать европейский танковый союз», — сказал Мельник.

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Он отметил, что у дюжины стран есть 2000 танков Leopard 2.

«Если каждая из этих стран даст примерно 10% от этого Украине, мы сможем создать целую армию из 200 и более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории», — подчеркнул экс-посол.

6 октября глава Европарламента Роберта Метсола призвала ЕС поставлять танки для Вооруженных сил Украины.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2. Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.



15 сентября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.



21 сентября на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, пишет Politico.