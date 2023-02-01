Мельник назвал самого большого апологета курса на умиротворение России в Германии 1 февраля, 19:17 Лидер парламентской группы СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених (на фото), по словам заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника, является самым большим в Германии апологетом курса на умиротворение России (Фото:Olaf Kosinsky / de.wikipedia.org)

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, ранее являвшийся послом Украины в Германии, в интервью Radio NV назвал самого большого апологета курса на умиротворение России в этой стране.

Как рассказал Мельник Radio NV, Социал-демократической партии, к которой принадлежит канцлер Германии Олаф Шольц, больше всего в Германии присущ «страх новой войны, нового военного противостояния с Россией, и этого нужно любой ценой избежать». По словам украинского дипломата, около 50% членов этой партии поддерживают очень осторожный курс и стремятся «избежать эскалации с Россией любой ценой».

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«Есть огромная фракция, которая, откровенно говоря, тормозит. И возглавляет ее Рольф Мютценых, являющийся крупнейшим апологетом этого курса умиротворения России даже сейчас, во время этой войны. И Шольц не может с ним не считаться», - подчеркнул украинский дипломат.

В конце мая одной из статей The Economist о вреде имиджу Германии из-за ее нежелания оказывать военную помощь Украине отмечалось, что лидер парламентской группы СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених два десятилетия боролся за разоружение и защитил докторскую диссертацию о зонах, свободных от ядерного оружия.

«Федеральное правительство действует в тесной координации с нашими международными партнерами. Германия не должна делать шаги сама», — заявлял Мютцених в Бундестаге весной, комментируя возможность предоставления Украине военной помощи.

