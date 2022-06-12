Через Польшу и Румынию. Украина разработала два маршрута для экспорта зерна — МИД 12 июня, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Сеник (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Украина разработала два маршрута для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса. Они проходят через Польшу и Румынию.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник в комментарии Reuters.

О создании третьего коридора для экспорта Киев ведет переговоры со странами Балтии, рассказал он. Сколько зерна перевезли или перевезут, замглавы МИД не уточнил.

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«Эти маршруты не идеальны, потому что они создают определенные узкие места, но в то же время мы делаем все возможное, чтобы развивать эти маршруты», — сказал Сеник.

По его словам, глобальная продовольственная безопасность сейчас под угрозой, поскольку полномасштабное вторжение РФ в Украину остановило экспорт украинского зерна через Черное море. Это привело к повсеместному дефициту и резкому росту цен.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире, и сейчас на подконтрольной стране территории хранится около 30 миллионов тонн зерна, которое пытаются экспортировать на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте.

Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины «не существует», и его якобы можно вывозить по пяти направлениям. Он также сообщил, что Россия якобы со своей стороны готова обеспечить «безопасный» вывоз зерна через подконтрольные ему порты. Заявления западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал «блефом».



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