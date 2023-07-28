США не планируют сопровождать украинские суда с зерном в Черном море — Кирби 28 июля, 04:50 Зеленский предлагает не останавливать экспорт зерна (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

США пока не обсуждают с союзниками возможное сопровождение украинских судов с зерном в Черном море.

Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет Голос Америки.

«Нет. О введении военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, чего мы хотим», — сказал Кирби.

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Он отметил, что США хотят, чтобы зерно вышло из Украины на внешний рынок, и хотят, чтобы зерновая сделка была продолжена.

Также, отметил Кирби, США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или возможно речные маршруты для экспорта зерна из Украины.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.