С участием ООН. В Турции анонсировали новые переговоры касательно «зернового коридора» 12 июля, 14:55 Россия вывозит краденное украинское зерно (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

В среду, 13 июля, в Турции состоятся переговоры касательно безопасного «зернового коридора» для экспорта украинской агропродукции на мировой рынок.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, участие в переговорах примут представители Украины, России, Турции и ООН.

«Завтра украинское зерно, ожидающее в портах Стамбула, будет благополучно отправлено на международные рынки морским путем. Переговоры проведут военные делегации Министерств обороны Турции, РФ и Украины, а также делегация ООН», — добавил турецкий министр.

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Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по его экспорту.

1 июля Украина попросила Турцию принять срочные меры из-за прибытия в порт Караса корабля Zhibek Zholy с украденным украинским зерном, вывезенным из захваченного Бердянска. 7 июля Анкара отпустила судно с краденным зерном. В МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве.

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