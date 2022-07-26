Соглашение о «зерновых коридорах»: координационный центр в Стамбуле откроется 27 июля 26 июля, 16:53 На этой неделе планируется начать экспорт зерна через порт Черноморск (Фото:REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Совместный координационный центр по разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море начнет работу в Стамбуле 27 июля.

Об этом сообщает агентство Anadolu во вторник, 26 июля, со ссылкой на Министерство обороны Турции. В церемонии открытия будет участвовать турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Видео дня

Во время встречи с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым Акар сказал, что «важно, чтобы первый корабль отплыл как можно раньше», пишет пресс-служба турецкого ведомства. В Мининфраструктуры ожидают, что экспорт из порта Черноморск начнется уже на этой неделе.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию.



В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану». Сразу после атаки на порт россияне утверждали, что не имеют никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучают этот вопрос». Позже в МИД агрессора признали, что ударили по Одесскому морскому порту, но соврали о якобы уничтожении «военной инфраструктуры».

Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.



Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.



В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции.

В Стамбуле Россия подписала частичную капитуляцию на море - Петр Бурковский https://www.youtube.com/embed/BIIK1MCJYx8

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.