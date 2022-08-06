Первый корабль из каравана с украинской кукурузой прибыл в Стамбул 6 августа, 18:37 Балкер NAVI STAR в Черном море возле пролива Босфор, 6 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Судно NAVI STAR с 33 тысячами тонн украинской кукурузы в субботу, 6 августа, встало на якорь возле Стамбула.

Как сообщает Министерство обороны Турции в Twitter, в ближайшие часы совместный координационный центр проведет проверку на судне в соответствии с соглашением, которое Украина и Россия по отдельности заключили с Турцией и ООН.



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Сухогруз NAVI STAR под флагом Панамы направляется в Ирландию. Это первое судно из каравана, который вышел из черноморских портов утром 5 августа. Как сообщает турецкое издание Hürriyet, в ближайшие часы в Стамбул также должны прибыть суда ROJEN и POLARNET с украинской кукурузой.

В пятницу из портов Большой Одессы вышли три судна NAVI STAR, ROJEN и POLARNET с 57 тысячами тонн украинской кукурузы. Они направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию.

В понедельник из Одесского морпорта вышло судно RAZONI с грузом в 26 тыс. тонн кукурузы под флагом Сьерра-Леоне — впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Судно направилось в Ливан.

22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции создали инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что через три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции.

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