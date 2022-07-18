Новые переговоры по экспорту украинского зерна могут пройти на этой неделе — Минобороны Турции 18 июля, 19:32 В Стамбуле состоялась встреча представителей Украины, России, Турции и ООН по поводу экспорта украинского зерна (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Переговоры по вопросу разблокировки экспорта украинского зерна через порты в Черном море могут пройти на этой неделе.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник, 18 июля, сообщает агентство Reuters.



По словам Акара, на повестке дня будут технические вопросы — создание центра мониторинга в Стамбуле, определение безопасных маршрутов и «контрольных пунктов» на входах и выходах из портов.



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Высокопоставленный турецкий чиновник сказал Reuters на условиях анонимности, что соглашение могут подписать уже на этой неделе, продолжаются переговоры для преодоления «нескольких небольших проблем».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes сказал, что во время прошлой встречи в Стамбуле делегации на уровне экспертов обсудили некоторые безопасностные вопросы, и сейчас осталось решить вопросы, связанные с логистикой и безопасностью.

«Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щель для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны Российской Федерации», — подчеркнул он.

В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.



Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».



По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, во время первой встречи стороны достигли «очень существенного прогресса».



Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.



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