В Турцию уже на следующей неделе может прибыть первый караван с украинским зерном — CNN Türk 31 июля, 15:32 Украинские власти ранее сообщали, что зерно готово к экспорту (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Первый караван из 16 судов с украинским зерном может прибыть в турецкий порт в Стамбуле уже на следующей неделе. Об этом сообщает CNN Türk.



По данным издания Стамбул станет первой остановкой для украинских кораблей. С момента отправки их будут отслеживать с помощью БПЛА и спутников.

Ожидается, что первое судно войдет в территориальные воды Турции в среду, 3 августа. Затем корабли с украинским зерном отправятся в страны Африки, в частности Сомали.

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Спикер президента Турции Ибрагим Калын в воскресенье, 31 июля, заявил: есть высокая вероятность, что первое судно для вывоза зерна выйдет из украинского порта уже 1 августа, пишет Reuters. По его словам, совместный координационный центр в Стамбуле уже скоро может завершить работу над маршрутами экспорта.

«Если все [детали] будут решены до завтра, кажется, существует большая вероятность того, что первое судно выйдет из порта завтра… Мы увидим, что корабли покидают порты не позднее следующего дня», — сказал Калин.

29 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту своего зерна и ждет сигнал партнеров. Как сообщили в Министерстве инфраструктуры, десять судов с зерном в портах Одесса и Черноморск готовы к отправке.

23 июля, менее чем через сутки после подписания «соглашения» о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.



В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».



Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.



В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.



В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

Как будут вывозить украинское зерно под российскими ракетами? – Владимир Огрызко

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