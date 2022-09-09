Эрдоган предложит Путину поставлять по «зерновому коридору» продукцию из РФ. Тот хочет с ним советоваться по ограничению экспорта из Украины 9 сентября, 16:20 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным попросит его экспортировать свою продукцию через «коридор» в Черном море.

Об этом сообщает Анадолу.

Эрдоган хочет, чтобы Россия также экспортировала зерно. Он поддержал слова диктатора о том, что корабли с украинским зерном якобы идут «либо в развитые страны, либо в развивающиеся страны». Президент Владимир Зеленский тогда опроверг ложь Путина о том, что большая часть зерна вывозится в ЕС.

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«Если начнутся поставки зерна и из России, то будет создана оптимальная система распределения и поставок грузов — зерна и иной агропродукции, в том числе в беднейшие страны Африки», — заявил Эрдоган.

Президент Турции и российский диктатор проведут переговоры на полях саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, который состоится 15−16 сентября.

7 сентября Путин обвинил Украину и ЕС в том, что продовольствие, экспортируемое «зерновым коридором», направляется не в беднейшие страны, а в Европу. Он пожаловался, что его «надули», заговорил об «ограниченном направлении вывоза зерна» и пообещал посоветоваться с Эрдоганом.

Зеленский подчеркнул, что украинскую продовольствие вывозят на три континента: 54 корабля отправлены в Азию, 16 — в Африку, 32 — в Европу, и часть этого объема затем тоже направляется в азиатские и африканские страны.

22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором. Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный, который Россия до этого блокировала.

В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает выйти на уровень экспорта зерна в 3 миллиона тонн ежемесячно.

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