В Пентагоне рассказали, будут ли «отправлять что-то», чтобы Украина сохранила экспорт зерна

26 июля, 08:17
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Коммерческие суда, в частности те, которые являются частью зерновой сделки, ждут, чтобы пройти пролив Босфор (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Коммерческие суда, в частности те, которые являются частью зерновой сделки, ждут, чтобы пройти пролив Босфор (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В Пентагоне заявили, что на фоне блокады Россией экспорта украинского зерна через Черное море продолжат помогать Киеву на поле боя.

Об этом замспикера минобороны США Сабрина Сингх заявила во время брифинга во вторник, 25 июля.

Ее спросили, какие разговоры ведутся между Вашингтоном и Киевом по ситуации вокруг Черного моря, и будут ли США отправлять «что-то», чтобы помочь сохранить экспорт зерна из Украины. Однако «нет никакого плана» по перемещению американских ресурсов в Черное море.

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По словам Сингх, Соединенные Штаты продолжат призывать Россию, из-за которой миллионам людей грозит голод, вернуться к соглашению, а последствия шантажа Москвы видны уже сейчас — рост цен на зерно.

«Опять же… Наше внимание сосредоточено на том, чтобы Украина имела все необходимое на поле боя… И именно на этом мы будем продолжать сосредотачиваться», — заявила она, напомнив о новом пакете военной помощи на $400 миллионов.

Отвечая на уточняющий вопрос, просила ли Украина «какие-то ресурсы» для Черного моря, Сингх сказала, что США консультируются с Киевом по любому типу пакета помощи в области безопасности.

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17 июля РФ официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты. В минобороны Украины ответили зеркальным заявлением относительно судов, следующих в российские порты.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Россия Черное море Зерно Пентагон Война России против Украины зерновое соглашение

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