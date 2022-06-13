Россия обстреливает зерновые хранилища в Украине и провоцирует голод — Боррель 13 июня, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Боррель обвинил Россию в уничтожении урожая в Украине и в воровстве продовольствия (Фото:Kenzo Tribouillard/Reuters)

Россия намеренно обстреливают зерновые хранилища в Украине, уничтожает урожай и ворует украинское зерно, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС не запрещает ни экспорт украинского зерна, ни экспорт российского зерна или удобрений. Но кто взрывает зерновые хранилища, уничтожает урожай или ворует его? Это ЕС или Россия? Кто блокирует украинские порты военными кораблями — ЕС или Россия? Я согласен, что существуют трудности с обеспечением безопасности грузов в Черном море, и мы должны попытаться решить эту проблему», — сказал он в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

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Боррель подчеркнул, что Россия использует блокирование зерна как оружие войны.

«Все должны знать об этом. И если два основных источника зерна и масличных культур не смогут покинуть украинские порты, то да, в мире будет голод», — добавил он.

Он также заявил, что решить эту проблему можно при посредничестве ООН.

«Это очень сложно, и решение, на мой взгляд, может прийти только из ООН. К концу летнего сбора урожая в Украине необходимо вывезти из хранилищ 20 миллионов тонн. Агентства ООН, включая Всемирную продовольственную программу, должны провести переговоры с Россией», — резюмировал Боррель.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире, и сейчас на подконтрольной стране территории хранится около 30 миллионов тонн зерна, которое пытаются экспортировать на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте.

Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины «не существует» и его якобы можно вывозить по пяти направлениям. Он также сообщил, что Россия якобы со своей стороны готова обеспечить «безопасный» вывоз зерна через подконтрольные ему порты. Заявления западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал «блефом».





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