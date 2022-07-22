Не с Россией. Украина подпишет договор о вывозе зерна только с Турцией и ООН — Подоляк

22 июля, 14:23
В Турции идут переговоры о разблокировке экспорта украинского зерна (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

В Турции идут переговоры о разблокировке экспорта украинского зерна (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Украина подпишет договор о разблокировке экспорта украинского зерна с Турцией и ООН, но не с Россией.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он пояснил, что РФ будет подписывать зеркальный договор с Турцией и ООН.

«Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — отметил Подоляк в Twitter.

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Он добавил, что условия договора предусматривают отсутствие сопровождения транспорта кораблями РФ и присутствие представителей страны-агрессора в украинских портах.

https://www.youtube.com/watch?v=Oh6RY16k_Ag

«В случае провокаций — немедленный военный ответ. Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в турецких водах в случае возникновения такой потребности», — резюмировал советник главы ОПУ.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1550434595233054721

В пятницу, 22 июля, Украина, Россия и Турция подпишут соглашение, предложенное ООН, о разблокировке экспорта украинского зерна.

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13 июля прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Турция Зерно Михаил Подоляк Война России против Украины

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