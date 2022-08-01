Посол Британии призвала РФ прекратить сжигать и красть украинское зерно 1 августа, 14:57 Мелинда Симмонс положительно оценила выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы (Фото:Eduard Kryzhanivskyi / British Embassy Kyiv)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс положительно оценила начало работы «зернового соглашения», но призвала Россию перестать сжигать и красть украинское зерно.

Об этом она написала в своем Twitter после того, как первое с 24 февраля судно с украинским зерном вышло из порта Одессы.

«Это очень важный шаг, но это только первый шаг. Россия сейчас должна выполнить свою часть сделки и позволить зерновым судам безопасно проходить. И они должны прекратить сжигать и присваивать украинское зерно», — подчеркнула она.

Видео дня

Утром 1 августа из Одесского порта вышло судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, загруженное украинским продовольствием.

Свою очередь на отправку ждут еще 16 судов. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту своего зерна и ждет сигнал партнеров. Перед этим в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.



В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

До этого страна-агрессор Россия умышленно блокировала украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины. Оккупанты также препятствуют экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.