Выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы станет тестовым для проверки «зернового коридора» — ВМС Украины

1 августа, 11:58
1 августа первое с 24 февраля судно с украинским зерном вышло из порта Одессы (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

1 августа первое с 24 февраля судно с украинским зерном вышло из порта Одессы (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Первый с 24 февраля выход судна с украинским зерном из порта Одессы станет тестовым для проверки безопасности «зернового коридора».

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины в Facebook.

«Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения», — отметили там.

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В ведомстве добавили, что военные прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid09bCvbKdDCS7DTAy3SC61zvdwaduUG392Mkf5bW6pvt7Q4sALatiHSsi4UZumEhN7l

Утром 1 августа из Одесского порта вышло судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, загруженное украинским продовольствием.

Свою очередь на отправку ждут еще 16 судов. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России.

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29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту своего зерна и ждет сигнал партнеров. Перед этим в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Зерно ВМС Украины Война России против Украины Продовольственный кризис

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