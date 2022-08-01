Мининфраструктуры хочет подключить к работе «зернового коридора» еще один порт: названо условие 1 августа, 13:58 Ведутся консультации, чтобы в будущем можно было отгружать украинское зерно из порта Николаева (Фото:Olexandr17/Wikimedia.org)

Мининфраструктуры Украины рассматривает возможность подключить к экспорту украинского зерна по «зерновому коридору» морской торговый порт Николаев, но все зависит от ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире национального телемарафона.

«Вскоре мы перейдем к консультациям. Мы очень хотим сделать это из порта Николаев — это тоже важно. Этот порт, с учетом того, что там сейчас идут боевые действия, в первый этап не включали. Но мы ничего не забываем и будем над этим работать», — отметил он.

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Кубраков добавил, что сейчас к вывозу зерна готовы два порта — в Одессе и Черноморске. В течение недели работу возобновит и порт Южный.

«Уже на этой неделе мы будем как отправлять судна, так и ожидать суда, которые будут заходить в эти порты. До конца недели, мы надеемся, что порт Южный будет тоже готов», — резюмировал он.

Утром 1 августа из Одесского порта вышло судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, загруженное украинским продовольствием.

Свою очередь на отправку ждут еще 16 судов. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту своего зерна и ждет сигнал партнеров. Перед этим в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.



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В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.



В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

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