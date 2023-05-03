Зерновое соглашение: в Турции назвали новую дату и место проведения переговоров с участием делегаций Украины и РФ 3 мая, 09:47 Судно, которое перевозит украинское продовольствие в рамках зернового соглашения при посредничестве Турции и ООН (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Делегации Турции Украины и России проведут переговоры по возобновлению действия зернового соглашения в пятницу, 5 мая, в Стамбуле.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет CNN Turk.

По его словам, во встрече примут участие заместители министров обороны трех стран.

«Мы надеемся, что зерновая сделка будет продолжаться без заминок. Потому что это соглашение очень важно для регионального мира и стабильности, а также для нуждающихся стран. В этом контексте можно сказать, что стороны готовы продлить срок. Мы хотим, чтобы эта инициатива продолжалась без проблем», — отметил Акар.

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Ранее Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что переговоры по экспорту украинского зерна через Черное море запланированы на 3 мая.

26 апреля Россия снова заблокировала работу Черноморского зернового коридора.

Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.



Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.