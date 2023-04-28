Еврокомиссия договорилась со странами, которые ввели запрет на ввоз украинского зерна 28 апреля, 21:47 Сбор зерна в Киевской области, август 2022 (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko/File Photo)

Еврокомиссия в пятницу, 28 апреля, достигла соглашения с пятью европейскими странами по поводу украинской агропродукции.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter сообщил, что соглашение заключено с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией.

«Я рад объявить, что мы достигли политического решения по импорту украинской агропродукции в ЕС. Мы договорились с Украиной и пятью соседними странами-членами ЕС, как урегулировать ситуацию», — заявил он.



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Согласно договоренностям:



страны откажутся от односторонних ограничений на ввоз украинской агропродукции;



ЕС выделит для пострадавших фермеров из пяти стран 100 млн евро;

вводятся меры защиты для четырех « самых чувствительных» продуктов: кукуруза, пшеница, семена подсолнуха, рапс;

самых чувствительных» продуктов: кукуруза, пшеница, семена подсолнуха, рапс; страны будут работать над обеспечением экспорта в другие страны.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщил, что ЕК близка к «хорошему соглашению», которое будет предусматривать временный запрет на импорт в пять стран таких продуктов, как кукуруза, пшеница, рапс, подсолнух и масло.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Представительница Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.

19 апреля Венгрия заявила, что запретила импорт в страну 25 видов сельхозтоваров из Украины, но разрешила их транзит на особых условиях.

Также сообщалось, что Румыния не будет ограничивать транзит украинского зерна через порты.